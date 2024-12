Jovem morre e esposa fica gravemente ferida em acidente no Oeste da Bahia

Um acidente de trânsito ocorrido na noite desta quarta-feira (25), por volta das 22h30, na Rua Manoel Novais, bairro Mimoso II, em Luís Eduardo Magalhães, resultou na morte de um jovem de 19 anos e deixou sua esposa gravemente ferida.

Segundo a Polícia Militar ao Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, duas motocicletas trafegavam pela rua em direção ao Mercado Municipal quando avistaram uma viatura policial. Em seguida, ambas as motocicletas aceleraram e os condutores olharam para trás, perdendo o controle. O piloto de uma Honda Fan 160 vermelha colidiu violentamente contra a traseira de uma carreta estacionada corretamente na via.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou atendimento às vítimas no local. O jovem identificado como Deivid Cunha Lopes, de 19 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória e, apesar das tentativas de reanimação, não resistiu e veio a óbito.

Imagem do hospital onde a esposa foi levada | Foto: Divulgação

Sua companheira de 18 anos, que estava na garupa da motocicleta, ficou gravemente ferida, com um provável trauma abdominal, sendo encaminhada para o Hospital do Oeste em Barreiras.

O corpo de Deivid foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cadavéricos. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.