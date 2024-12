Jovem morre e motorista fica ferido em ataque a tiros na Estrada do Coco em Guarajuba

Uma jovem de 27 anos foi morta e um motorista por aplicativo ficou ferido em um ataque a tiros na noite de sábado (07) em Guarajuba, Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A jovem chegou a ser socorrida por uma unidade médica, mas não resistiu aos ferimentos, o motorista segue internado.

Informações divulgadas pela polícia confirmam que as vítimas estavam em um veículo que circulava pela Estrada do Coco quando outro carro se aproximou e disparou diversas vezes. O motorista do veículo criminoso fugiu após o ataque. Larissa Pavan de Assis e o motorista, que não foi identificado, foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Monte Gordo, distrito de Camaçari.

O motorista, baleado em uma das pernas, permaneceu internado, enquanto Larissa não resistiu aos ferimentos. O corpo de Larissa foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. O caso está sendo investigado pela 33ª Delegacia Territorial (DT – Monte Gordo).