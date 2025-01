Jovem morre e namorada fica gravemente ferida em acidente com vaca na BA-409

Um grave acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira (01) na BA-409, próximo ao povoado Chapada, em Serrinha, resultou na morte de um jovem de 26 anos e deixou sua namorada gravemente ferida. O casal estava voltado de uma festa de ano novo e infelizmente colidiram com uma vaca na via.

Segundo o portal Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, a vítima foi identificada como Thiallison Quaresma Carvalho, pilotava uma motocicleta quando colidiu com uma vaca que estava solta na rodovia. O casal retornava de uma festa de réveillon no povoado Subaé.

A namorada de Thiallison, Andressa Oliveira, de 24 anos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para o Hospital Municipal. Apesar dos esforços da equipe médica, Thiallison não resistiu aos ferimentos e morreu. Andressa permanece internada em estado grave.