Jovem morre em unidade hospitalar, vítima de disparo de arma de fogo

Um jovem de apenas 18 anos, morreu na unidade hospitalar de Itamaraju, vítima de disparo de arma fogo, nas primeiras horas desta segunda-feira (27) de fevereiro.

Moradores do no distrito de Campo Alegre, informaram as autoridades, que o jovem Jeremias Rodrigues de Souza havia sofrido um disparo de chumbeira, onde lhe alvejou as costas. A vítima foi socorrida e chegou a receber cuidados médicos no hospital municipal de Itamaraju.

Mas devido à gravidade dos ferimentos Jeremias Rodrigues de Souza não resistiu e veio a óbito.

Seguindo protocolos, o hospital notificou a Polícia Civil de Itamaraju, onde foi determinada a realização do levantamento cadavérico e remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) do município.

As autoridades policiais deverão abrir inquérito para identificar a motivação e autoria do crime. Até o momento nenhum suspeito foi preso. A polícia segue investigando o caso.