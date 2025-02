Jovem morre no hospital após grave acidente de moto em Conceição do Coité

Evanilton Almeida, de 28 anos, faleceu neste sábado (01) no Hospital Geral Cleriston Andrade, em Feira de Santana. Ele estava internado desde 13 de dezembro, após sofrer um grave acidente de moto na rodovia BA-409, próximo à entrada do Conjunto Habitacional Cidade Jardim, em Conceição do Coité.

Segundo informações do portal Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, Evanilton passou por uma cirurgia no crânio, mas não apresentou melhoras durante sua internação. “Estamos nas mãos de Deus e com o coração devastado”, informou uma tia de Evanilton.

O jovem residia na Fazenda Correia, em Coité, não muito distante do local do acidente.