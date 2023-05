Jovem morto por engano em ataque na Saúde é enterrado

Familiares e amigos do jovem de 18 anos que morreu em um ataque no bairro da Saúde, em Salvador, se reuniram no Cemitério Campo Santo para se despedir dele, no final da tarde desta segunda-feira (1°), Dia do Trabalhador.

Thauan Victor Damasceno Lemos foi velado na capela oito do Campo Santo. O sepultamento ocorreu às 16h. O momento foi reservado. Abalados, os presentes preferiram não falar com a reportagem.

O jovem morreu em um ataque no bairro da Saúde, no Centro de Salvador, na madrugada desta segunda-feira. Segundo a Polícia Civil, Outro homem, que seria alvo do ataque, também foi atingido e socorrido para uma unidade de saúde.

Ainda segundo a polícia, os autores do crime que estavam em um veículo verde escuro efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima. Os disparos atingiram carros estacionados na rua e também uma barraca que fica no largo do bairro. A 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) vai investigar a autoria e a motivação do crime.