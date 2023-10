Jovem Pan anuncia planos de assinatura para conteúdos exclusivos no portal de notícias

O portal de notícias da Jovem Pan inicia nova fase com a implementação de planos de assinatura para acesso a conteúdos exclusivos. Além de reportagens diárias e análises político-econômicas, os assinantes JP Premium terão acessos a vídeos, podcasts e informações em primeira mão sobre os bastidores da política nacional. O site é acessado mensalmente por quase 10 milhões de usuários, e a nova fase do portal, com o paywall, está em linha com os planos do grupo de comunicação de maior investimento no jornalismo e em conteúdos digitais e no fortalecimento do ecossistema multiplaforma da Jovem Pan.

“A Jovem Pan é um ecossistema completo de informação e análise, de política e entretenimento a esportes, com conteúdos produzidos para diferentes plataformas, sejam elas offline e lineares ou digitais e assíncronas”, define o presidente do Grupo Jovem Pan, Roberto Araujo, que celebra o novo passo da companhia. “Essa nova etapa nos permitirá ampliar ainda mais os investimentos em nosso portal, não só para melhorar a experiência dos usuários com mais tecnologia, mas também para ampliar a oferta de conteúdo relevante e de qualidade.”

Além de ter acesso a conteúdos exclusivos, os assinantes JP Premium poderão interagir de forma mais efetiva no portal, participando do debate sobre os temas do dia, analisando os assuntos explorados e deixando comentários nas reportagens ou nas colunas de opinião.

Confira abaixo os planos disponíveis para assinar e ter acesso ilimitado ao conteúdo do portal da Jovem Pan:

Plano mensal: R$ 19,90 por mês

R$ 19,90 por mês Plano trimestral: R$ 17,90 por mês (desconto de 10%)

R$ 17,90 por mês (desconto de 10%) Plano anual: R$ 14,90 por mês (desconto de 25%)

Assine agora e se torne um usuário JP Premium. Clique AQUI.