Jovem Pan News consolida a vice-liderança em audiência em setembro pelo sétimo mês consecutivo

A Jovem Pan News conquistou, mais uma vez, em setembro, a vice-liderança em audiência entre os canais de notícias na TV paga, registrando 0,13 das 6h às 24h. No mesmo período, a emissora concorrente marcou 0,44. Na comparação com a terceira colocada, a Jovem Pan obteve uma diferença de aproximadamente 36%. Desde março deste ano, a Jovem Pan News mantém a segunda colocação, segundo os dados de audiência consolidados do PNT (Painel Nacional de Televisão) de setembro de 2023 fornecidos pela Kantar/Ibope para “PAY TV”.

Entre os destaques da audiência em setembro, estão:

Na faixa tarde das 12h às 18h, a Jovem Pan News obteve 0,18, permanecendo em segundo lugar no ranking de canais de notícia na TV paga, enquanto a líder obteve 0,6 e a terceira colocada 0,12.

Na faixa da noite das 18h às 00h, a Jovem Pan News alcançou 0,13, com a emissora concorrente registrando 0,54 e a terceira colocada 0,08.

Em relação à audiência digital, a Jovem Pan conta com 15,7 milhões de inscritos em seus canais do YouTube: News, Pânico e Esportes. Juntos, eles acumulam aproximadamente 8,5 bilhões de visualizações de vídeos.

SOBRE A JOVEM PAN

Com mais de 80 anos no setor de comunicação, o Grupo Jovem Pan está focado na produção de conteúdo, utilizando a tecnologia na distribuição de informação, entretenimento e esportes. O jornalismo Jovem Pan é reconhecido por estar presente na cobertura dos principais fatos do Brasil e do mundo. Historicamente, a Jovem Pan sempre defende a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e a pluralidade de ideias. Com atuação multiplataforma, a marca Jovem Pan é referência de audiência em todo o Brasil por meio da rádio Jovem Pan (News e FM) e suas afiliadas, na TV paga, no site Jovem Pan, nos canais Jovem Pan no YouTube e nas redes sociais Jovem Pan.