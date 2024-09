Jovem pede namorada em casamento durante Imagem & Ação. Vídeo

Goiânia – Um jovem da capital goiana surpreendeu a namorada com um pedido de casamento inusitado durante uma partida de Imagem & Ação, o tradicional jogo de mímica. Juliano Bessa aproveitou a brincadeira entre amigos e familiares para pedir a arquiteta Francinelle Calil em casamento. No entanto, ela demorou a perceber que era real.

Durante a mímica, Juliano apontou para o dedo e fez o símbolo de uma igreja, enquanto Fran tentava adivinhar. Mesmo quando ele se ajoelhou com o anel, ela achava que fazia parte do jogo.

Só quando Juliano formalizou o pedido, a agora noiva caiu na real e ficou emocionada. “Desde pequena sonhei com o dia em que seria pedida em casamento”, contou.

Veja o vídeo:

A surpresa, que ocorreu em uma chácara em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal, teve a participação de familiares e amigos do casal, que ajudaram na organização do pedido e filmaram o momento especial.

Fran descreveu o pedido como um dos momentos mais emocionantes da vida e agradeceu a Juliano pela atenção aos detalhes. “Obrigada por pensar em cada detalhe com tanto carinho”, escreveu a noiva nas redes sociais.

O vídeo viralizou, com internautas elogiando a criatividade de Juliano e a emoção do momento. Embora tenha ocorrido em junho, o pedido só repercutiu na internet recentemente, com quase 300 mil views.