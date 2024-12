Jovem preso por matar CEO da UnitedHealth exibia cirurgia na internet e escreveu manifesto contra planos de saúde

Luigi Mangione, um jovem de 26 anos, foi detido sob a acusação de ter assassinado Brian Thompson, o CEO da UnitedHealthcare, em Nova York. As autoridades estão investigando as razões por trás do crime, que podem estar ligadas a um manifesto encontrado com Mangione, onde ele expressava críticas a empresas do setor de saúde. O suspeito havia recentemente realizado uma cirurgia na coluna e postou fotos de sua recuperação nas redes sociais. A prisão de Mangione ocorreu na Pensilvânia, onde ele foi encontrado portando uma arma “fantasma”, que é semelhante àquela utilizada no homicídio.

O jovem foi reconhecido após ser visto em um restaurante e estava em posse de documentos falsificados. O assassinato de Thompson aconteceu no dia 4 de dezembro, quando ele foi baleado em frente a um hotel durante um evento voltado para investidores. A família de Mangione manifestou sua tristeza em relação à prisão do jovem e enviou condolências à família de Thompson. Em resposta ao crime, a polícia divulgou imagens do suspeito e anunciou uma recompensa de US$ 50 mil para quem fornecer informações que ajudem nas investigações.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira