Jovem pula de carro para escapar de assédio de motorista de aplicativo em São Paulo

Uma jovem de 28 anos foi vítima de assédio por parte de um motorista de aplicativo enquanto se deslocava em São Paulo. Para escapar da situação, ela decidiu pular do carro em movimento, resultando em ferimentos nas mãos e nas pernas. O incidente foi formalmente registrado na 8ª Delegacia de Defesa da Mulher, mas até o momento, não houve prisões relacionadas ao caso. A jovem e uma amiga estavam retornando de uma festa em Bragança Paulista quando solicitaram uma corrida pelo aplicativo 99. No entanto, o motorista sugeriu um acordo fora da plataforma, cobrando R$ 200 para levá-las até Guaianases e R$ 50 até São Mateus. Após a amiga sair do veículo, o motorista começou a fazer comentários inadequados e tentou convencer a jovem a se sentar no banco da frente, o que ela recusou.

Em um momento crítico, o motorista desviou para uma rua isolada, diminuiu a velocidade e tocou a perna da jovem. Em um ato de desespero, ela pulou do carro, caiu em um barranco e pediu ajuda a um casal que estava nas proximidades. O motorista, por sua vez, passou novamente com o veículo enquanto a jovem recebia socorro. A Secretaria de Segurança Pública registrou o caso como importunação sexual e as investigações estão em andamento. A empresa 99 expressou seu pesar pelo ocorrido, informou que a corrida foi cancelada e que o motorista foi bloqueado da plataforma. Além disso, a empresa se comprometeu a oferecer apoio à vítima e a colaborar com as investigações das autoridades competentes.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA