Jovem que acusou policiais após fazer refém em Ipirá aparece morto; suspeita de homicídio ainda não foi registrada

Um jovem que ameaçou uma mulher com um faca e fez acusações contra policiais de Ipirá, na Bacia do Jacuípe, teve o corpo sepultado nesta quarta-feira (11). Ronaldo Alves de Souza, de 21 anos, teria sido morto no dia 4 de dezembro, três dias após invadir um mercadinho, fazer uma cliente de refém e acusar uma espécie de milícia formada por policiais com atuação no município.

Ronaldo foi detido no mesmo dia 1° de dezembro quando exigiu a presença de um advogado, além da imprensa local como forma de conseguir sair ileso do caso.

O Bahia Noticias manteve contato com a delegacia territorial e com a Polícia Civil, mas até o momento não obteve informações sobre o ocorrido nem sobre apuração do caso.

Segundo informações obtidas, após se entregar e libertar a cliente, o jovem foi levado para a delegacia de Itaberaba, cidade vizinha a Ipirá, onde teria ficado preso por dois dias. O corpo dele foi sepultado no cemitério local no final da manhã desta quarta.