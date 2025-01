Jovem que atuava com digital influencer é encontrado morto no Sudoeste baiano

Um jovem, que atuava como digital influencer, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (29) em Iuiu, na divisa da Bahia com Minas Gerais. A vítima foi identificada como Lucas Neves de Jesus Alencar e tinha 24 anos.

Segundo o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o jovem estava na casa onde morava, no distrito de Pindorama, zona rural de Iuiu. Agentes do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram ao local junto com uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O corpo do jovem foi levado para perícia no Instituto Médico Legal (IML) em Guanambi, também no Sudoeste. O caso deve ser investigado pela delegacia de Iuiu.