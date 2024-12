Jovem suspeito de quatro homicídios é assassinado em Feira de Santana

Um jovem identificado como Anderson da Silva Ferreira, conhecido como Sushi, de 18 anos, foi assassinado na manhã deste domingo (8) em Feira de Santana. O corpo de Anderson foi encontrado por volta das 6h, na calçada de uma residência na Rua Bel, próximo à Estrada de Jaguara, no bairro Asa Branca.

Segundo a proprietária da casa, o corpo foi deixado no local e ela o cobriu com um lençol até a chegada da polícia. Anderson, que morava no bairro Gabriela, foi atingido por múltiplos disparos de arma de fogo calibre .380, que se concentraram no tórax e no braço.

Informações apuradas pelo Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, revelam que Anderson da Silva Ferreira era apontado como autor de pelo menos quatro homicídios, atualmente investigados pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).