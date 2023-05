Jovem viraliza ao fazer vídeo chamando Sérgio Moro de ladrão. Veja

Um vídeo no qual um jovem militante do Partido dos Trabalhadores chama o senador Sergio Moro (União – PR) de “ladrão” viralizou neste domingo (14/5).

Publicado no Twitter de Enrico Minakawa de Mattos, o registro já acumulava 228 mil visualizações até a noite deste domingo.

“Estamos aqui com o nosso senador Sergio Moro, do Paraná, e eu gostaria de perguntar ao senhor como é ter sido declarado um juiz ladrão pelo Supremo Tribunal Federal (STF)“, diz o jovem no vídeo. O senador, que havia se aproximado do rapaz esboçando um sorriso, se afasta surpreso com a pergunta e toca o pescoço do rapaz, dando um “tapinha” e saindo do enquadramento. “Não toca em mim, senhor, por favor”, reage o militante.

Veja:

Prezados amigos, fiz uma perguntinha para o Moro na 5ª feira, mas acho q ele não gostou. pic.twitter.com/d0V3jEGGWI

— Enrico Minakawa de Mattos (@EnricoMinakawa) May 14, 2023

A decisão do STF a que o jovem se refere é de 2021, quando a Corte anulou a decisão do ex-juiz no caso do triplex do Guarujá, que levou o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à prisão. Para o Supremo, houve parcialidade na decisão de Moro, mas nenhum ministro se referiu ao senador como “ladrão”.