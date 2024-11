Jovens com síndrome de Down vão sozinhos para Orlando e terão aulas com a Nasa

A Expedição 21 – Programa de Imersão, que busca desenvolver a autonomia de adultos com síndrome de Down, chega à sua sexta edição e, neste ano, será realizada nos Estados Unidos. Entre os dias 8 e 15 de novembro, 11 jovens de diferentes regiões do Brasil vão passar uma semana em um condomínio em Orlando, onde enfrentarão novos desafios e oportunidades de crescimento pessoal e profissional. O programa, criado pelo Instituto Cromossomo 21, liderado pelo educador social Alex Duarte e apoiado por voluntários, visa promover a independência dos participantes. A primeira etapa da expedição acontece no dia 7 de novembro, em Campinas (SP), no Royal Palm Resort, onde os jovens, acompanhados por seus pais, receberão instruções e orientações. No dia seguinte, embarcam para Orlando, acompanhados apenas por mentores.

Durante a imersão, os participantes passarão por mentorias voltadas à vida adulta e terão a chance de visitar o complexo SeaWorld, com enfoque em atividades empreendedoras, além de uma aula especial com Frank Costa, executivo de marketing da Nasa, no Kennedy Space Center. A proposta é que eles tomem suas próprias decisões, resolvam conflitos, criem estratégias e sejam responsáveis por si e pelo grupo, simulando a vida em uma sociedade inclusiva.

Desde sua primeira edição, em 2018, a Expedição 21 tem apresentado resultados positivos. Participantes como Vinicius Streda, que conquistou a independência e recentemente se casou com a influenciadora Tathi Piancastelli, e os jovens Isabela e Samuel Sestaro, que também formaram casal, são exemplos do impacto do projeto. Além disso, a metodologia desenvolvida foi validada cientificamente pela USP, consolidando o programa como uma referência em inclusão e autonomia para adultos com deficiência intelectual.

Lista de selecionados

Yasmin Ishida Corrêa (SP)

Alice Peres Motta (CE)

Isabella Maria Raccioppi Esteves (Santos/SP)

Ana Flávia Piovezana (SC)

Guilherme Saraiva (BA)

Marina Timbó (CE)

Sophia Lunardelli (GO)

Vitor Araujo(RJ)

Thiago Mariante Mayão (RJ)

Camilla Aparecida de Souza (Campinas/SP)

Júlia Costa (RS)