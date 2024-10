Jovens mortos em Arembepe foram assassinados por fazer “sinal de facção”; Vítimas eram irmãos e membros do Malê Debalê

O adolescente de 15 anos e o jovem de 24 que foram mortos após ataque a tiros em Arembepe eram irmãos e percussionistas do bloco afro Malê Debalê. Eles foram identificados como Gustavo e Daniel Natividade. Os irmãos teriam sido assassinados pelo Comando Vermelho por conta de uma foto em que posaram com o ‘sinal do 3’, que faz referência a facção do Bonde do Maluco (BDM), rival do CV.

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Nas redes sociais, o bloco afro publicou uma nota de pesar nesta terça-feira (8), um dia após a morte dos irmãos, e lamentou o ocorrido.