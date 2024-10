Jovens mortos em ataque a tiros em Arembepe eram irmãos e percussionistas do Malê Debalê

O adolescente de 15 anos e o jovem de 24 que foram mortos após ataque a tiros em Arembepe eram irmãos e percussionistas do bloco afro Malê Debalê. Eles foram identificados como Gustavo e Daniel Natividade. O primeiro, foi encontrado morto em uma barraca. Já o outro teve o óbito constatado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arembepe.

Nas redes sociais, o bloco afro publicou uma nota de pesar nesta terça-feira (8), um dia após a morte dos irmãos, e lamentou o ocorrido.

“É com profunda tristeza que informamos o falecimento dos músicos do projeto Social Malêzinho, Que Deus possa confortar toda a família nesse momento de dor. Logo mais, divulgaremos informações do sepultamento”, disse a equipe.

Em nota, o bloco afro Ilê Aiyê lançou uma nota de repúdio sobre a morte dos dois irmãos em Arembepe: “Aproveitamos também para repudiar, mais uma vez, o genocídio da nossa juventude negra que diariamente estampa a capa dos jornais, sendo o alvo dos mais diversos ataques”.