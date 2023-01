Jovens rurais prestam serviços de assistência técnica em comunidades rurais do estado

O Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), inovou na execução de políticas públicas como a de acesso ao serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) com a contratação de Agentes Comunitários Rurais (ACR) e Agentes Comunitários em Apicultura e Meliponicultura (ACA).

Mais de 800 jovens de comunidades rurais da Bahia foram capacitados para atuar como responsáveis por uma diversidade de funções fundamentais à boa execução e gestão dos investimentos realizados em centenas de associações e cooperativas do estado, por meio de projetos executados pela CAR, a exemplo do Bahia Produtiva e Pró-Semiárido. A iniciativa vem impactando, positivamente, essas organizações produtivas, gerando, com isso, entre outras conquistas, a da autonomia financeira.

O diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro, explica que esses jovens foram os grandes idealizadores das políticas públicas em comunidades quilombolas, indígenas e de agricultores e agricultoras familiares. “O ACR foi e é um elo de ligação da política pública com identidade local, com a região e os beneficiários dos projetos. Eles levaram essa política pública qualificada, atrelada ao serviço de ATER e aos investimentos que a CAR proporcionou para as comunidades. Uma ação que veio para ficar”.

Os jovens foram contratados pelas próprias associações e cooperativas, prioritariamente na sua comunidade ou seu entorno, com as funções de mobilizar, mediar e multiplicar os conhecimentos técnicos e de gestão junto a agricultoras e agricultores dessas comunidades rurais. Capacitados pelas instituições de ATER contratadas por meio de projetos executados pela CAR, eles se tornaram referências em suas comunidades. Para uns, foi a primeira oportunidade de emprego, com a criação de vagas de trabalho remunerado com carteira assinada, para outros a descoberta no âmbito profissional ou o desabrochar de novas lideranças.

A técnica em Agropecuária e Pedagoga, Gilmara Borges, foi selecionada para atuar como ACR na Associação do Tombador, no município de Alagoinhas. “Foi o meu primeiro emprego com carteira assinada, um sonho para mim. carrego uma bagagem de aprendizado. Eu me identifiquei, pois o projeto, além de ser de galinha caipira, veio com a proposta da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e consegui levar para os agricultores conhecimentos como o das Plantas Alimentícias Não-Convencionais (PANC). Todo mundo tinha no quintal o bredo, a língua-de-vaca, mas não sabia que podia consumir. Foram capacitações e aprendizados únicos para mim”.

Entre as atribuições do ACR/ACA está mobilizações, divulgações, suporte às associações conveniadas, auxílio nas prestações de contas dos convênios e nas aquisições, entre outras atividades. Muitos desses jovens chegaram no projeto somente com o ensino médio concluído e, hoje, alguns já estão na pós-graduação. Construíram casa, casaram-se, ajudam a família, e não querem mais sair do campo para tentar a vida nos grandes centros urbanos.

Para Carla Dias, da comunidade Campos, em Juazeiro, o trabalho como ACR foi um ‘divisor de águas’ em sua vida. “Essa contratação me abriu portas. Foi uma oportunidade de crescimento tanto no profissional quanto no pessoal. Tive inúmeras capacitações e oficinas, experiências como intercâmbios em outras comunidades”.

Carla, além de atuar com ACR, participou do projeto Jovens Comunicadores do Semiárido, uma ação pioneira, que promoveu formação para 450 jovens do sobre temas ligados à área de comunicação e expressão: Cordel, Audiovisual, Democratização da Informação, Cidadanias, Fotografia Básica. Fotografia Avançada, Produção Textual, Marketing Digital e Técnicas em Entrevista. Além das oficinas, os jovens participaram de intercâmbios interestaduais, para conhecerem outras iniciativas de comunicação e juventude.

Outra ação da CAR voltada para juventude rural é o Lidera BP – Formação e Desenvolvimento de Jovens Líderes do Bahia Produtiva, que prepara jovens para liderar e empreender, capacitando-os para estarem aptos a gerenciar, criar valor econômico e potencializar o ciclo de vida sustentável e perpétuo dos negócios cooperativos.

A CAR é uma empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e conta com cofinanciamento do Banco Mundial e do Fida, para a para execução dos projetos Bahia Produtiva e Pró-Semiárido, respectivamente.