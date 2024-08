JØY Brandt reflete sobre a “normalização da correria” em “A Calma Acalma”

Em um mundo cada vez mais acelerado, encontrar momentos de serenidade, se torna um desafio constante. Pensando nisso, a cantora e compositora JØY Brandt lança nesta segunda-feira, 26 de agosto, seu novo single, “A Calma Acalma”. A faixa, que já promete ser um dos destaques do próximo álbum da artista, é um convite a pensarmos sobre a frenética rotina das grandes cidades e que sentido damos à palavra “calma” nos dias de hoje.

Com uma sonoridade envolvente que mescla elementos da música brasileira e indie, “A Calma Acalma” apresenta em sua letra de poética reflexiva, colagens de imagens cotidianas que convidam o ouvinte a imaginar em que camadas caberia a calma em meio ao caos. A redundância no título, propositalmente utilizada por JØY, questiona – e provoca – até onde vai nossa necessidade de buscar momentos de tranquilidade, sem perdermos a velocidade do dia a dia.

“Em ‘A Calma Acalma’, eu quis expressar a sensação de estar perdida em meio à correria de uma grande cidade e que sentimentos isso nos traz. A música é um convite para que as pessoas parem por um momento, respirem fundo e busquem o que seria o seu “timing” individual para alguma realização diferente ou paz interior. A aceleração pode ser usada a seu favor até, se vier com balanço e alguma descontração. E música traz muito isso, né?! Essa quebra… Espero que ela possa tocar a quem ouvir com esse mood de balanço e movimento”, explica a cantora.

Para acompanhar o lançamento do single, JØY Brandt preparou um clipe que promete instigar a reflexão. Assim, o vídeo apresenta uma narrativa visualmente rica, que acompanha a jornada de duas personagens interpretadas por JØY e pela talentosa atriz pernambucana Kika Farias, conhecida por sua atuação em “Sonhos Roubados”.

Filmado em locações icônicas do Rio de Janeiro, como a Lapa, Centro, Glória e Santa Teresa, o clipe acrescenta à imagens da letra, uma dicotomia entre a agitação da cidade grande e a busca por equilíbrio. A constante sobreposição de identidades entre as duas protagonistas do vídeo convida o espectador a questionar, de maneira leve e despojada, qual sua própria atuação na vida ultra urbana.

“A Calma Acalma” é apenas um dos destaques do próximo álbum de JØY Brandt, que ainda não teve seu nome revelado. Com produção musical de Bruno Di Lullo e Mani Carneiro, o disco conta com participações especiais e nove faixas. Barro e Guilherme Assis também produzem uma delas. Além disso, o álbum trará três feats, que prometem surpreender o público. Com uma sonoridade única e letras autênticas o novo trabalho de JØY promete consolidar a artista como uma das grandes revelações da música brasileira.

Sobre JØY Brandt:

JØY Brandt, nascida em Pernambuco, vem de uma família de músicos e iniciou sua jornada artística na adolescência, integrando a banda de seu pai. Com uma sólida formação, possui pós-graduação em Comunicação Social e se especializou em canto no Conservatório Pernambucano de Música, onde também explorou o canto lírico. Com mais de duas décadas dedicadas à arte, JØY atuou como produtora e radialista.

Originária do Nordeste brasileiro, JØY expandiu sua carreira para o Canadá, onde reside há 13 anos. Conhecida por misturar elementos da música popular brasileira com uma abordagem contemporânea e universal, trazendo uma forte influência da cultura do estado de Pernambuco para suas canções, JØY traz para sua música a característica de uma fusão de diferentes segmentos, incluindo a influência do afro-pop, da música folk e dos ritmos latinos.