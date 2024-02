“JP News” lidera entre canais pagos de notícia com ato de Bolsonaro

“GloboNews” ficou em 3º lugar na audiência, empatado com a “BandNews”, e atrás da “CNN Brasil”, segundo jornalista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro choram em trio elétrico na Avenida Paulista Reprodução/YouTube – 25.fev.2024

PODER360 26.fev.2024 (segunda-feira) – 18h32



A Jovem Pan News liderou em audiência entre as TVs pagas de notícias no domingo (25.fev.2024), na faixa das 15h às 17h, durante o ato promovido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados na av. Paulista, em São Paulo. A GloboNews, do Grupo Globo, ficou com a 3ª posição, ao lado da BandNews, do Grupo Bandeirantes, e atrás da CNN Brasil.

Os dados são da Kantar Ibope, empresa que afere números dos programas da TV brasileira, e foram divulgados pelo jornalista Ricardo Feltrin, jornalista especializado na cobertura de mídia, televisão e audiência. Eis os dados das 4 emissoras das 15h às 17h:

Jovem Pan News – 0,7 ponto; CNN Brasil – 0,4; GloboNews – 0,3; BandNews – 0,3. Em 2024, cada 1 ponto de audiência equivale a 253.273 domicílios e 658.194 telespectadores. Assista abaixo ao vídeo compartilhado por Feltrin (3min19s):

@ricardofeltrin61 #opinião #jovempannews #grupojp #jovempan #feltrin #ricardofeltrin #jornalismo #jornalismoindependente #tvpaga #tv #televisão #ibope #cnn #bandnews #cnnbrasil #audiencia #2501 #exclusivo ♬ som original – Ricardo Feltrin Assista à íntegra do ato de Bolsonaro em São Paulo (2h15min):

