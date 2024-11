Juazeirense anuncia a contratação do lateral direito Júnior Santos para 2025

Na tarde desta sexta-feira (15), a Juazeirense anunciou o lateral direito Júnior Santos para a temporada de 2025. o ex-jogador da Juventus (SP), deve chegar ao elenco para a disputa do Campeonato Baiano, Pré-Copa do Nordeste e Brasileirão Série D.

Antes de vestir as cores do Cancão de Fogo, Júnior já passou pelo Boca Júnior (SE), Amadense (SE), Estanciano (SE), Interporto (TO), Barbalha (CE), Atlético Cearense (CE) e Juventus (SP). Em sua carreira, o defensor de 24 anos coleciona 64 jogos e 6 gols registrados.