Juazeirense anuncia meia atacante para temporada de 2025

Na última quarta-feira (11), a Juazeirense anunciou oficialmente, por meio de suas redes sociais, o meia Zé Oliveira para a temporada de 2025. O ex-jogador do São Bernardo (SP), deve compor o elenco que vai disputar o Campeonato Baiano, Pré-Copa do Nordeste e Brasileirão Série D.

Antes de vestir as cores do Cancão de Fogo, o meia ofensivo já passou pelo Juventus (SP), Cerrado (GO) e o Fortaleza. No estado, o atleta já passou pelo UNIRB e pelo Bahia de Feira, onde fez 28 partidas, seis gols e uma assistência. Na base, o meio-campista de 25 anos jogou pelo Floresta (CE).

Zé Oliveira foi o 20º anúncio de contratação do time da cidade de Juazeiro para o próximo ano. A equipe que vai disputar o Campeonato Baiano, já tem seu confronto definido na primeira rodada do estadual. O Cancão de Fogo vai até o Estádio Waldomiro Borges para enfrentar o Jequié. A previsão da data para a realização da partida está entre os dias 11 ou 12 de janeiro. Futuramente, a FBF vai detalhar as informações da tabela de jogos.