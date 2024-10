Juazeirense anuncia primeiro reforço para temporada 2025; confira

A Juazeirense anunciou na manhã desta quinta-feira (31) a contratação de um novo reforço para o gol. O goleiro Pedro Campanelli, que disputou Série D, Campeonato Alagoano e Copa de Alagoas em 2024, chega do CSE, de Alagoas, para reforçar o clube na próxima temporada.

Campanelli, de 29 anos, passou pelas categorias de base do Flamengo. Após ser dispensado pelo Rubro-Negro Carioca no Sub-15, o goleiro iniciou sua carreira profissional no Audax Rio (na época chamado de Sendas) em 2015. Desde então, defendeu as cores de tradicionais clubes brasileiros, como Cabofriense, Vila Nova, Olaria e CSE, sendo este último o clube onde mais atuou, somando 39 jogos entre 2023 e 2024.

Pedro é o primeiro reforço do Cancão de Fogo para o Campeonato Baiano 2025. O clube já iniciou seus movimentos no mercado na última quarta-feira (30), com a renovação do técnico João Carlos e de sua comissão técnica. A última partida do guarda-redes aconteceu no dia 21 de julho, em partida válida pela Série D do Campeonato Brasileiro, contra o Retrô.