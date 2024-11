Juazeirense anuncia renovação de zagueiro experiente para 2025; confira

Organizando o plantel para 2025, a Juazeirense anunciou na última sexta-feira (1°) a renovação do vínculo contratual com Zé Romário. O zagueiro, considerado pilar defensivo da equipe, seguirá atuando pelo clube baiano na temporada 2025.

Em 2024, Zé Romário disputou 31 partidas pelo clube, sendo 13 na Série D do Brasileirão, 9 na Copa do Nordeste e 9 no Campeonato Baiano. Ao todo, foram 2780 minutos em campo e dois gols marcados.

Zé Romário é o primeiro jogador a renovar contrato para 2025. Ele se junta aos novos reforços Pedro Campanelli (goleiro), Eduardo Rosado (zagueiro) e Tatá Baiano (atacante). Além dos novos atletas, o técnico João Carlos também renovou seu vínculo com o clube.