Juazeirense anuncia renovação do meia Clebson para a próxima temporada

A Juazeirense anunciou nesta quarta-feira (6), através de suas redes sociais, a renovação do contrato com o meio-campista Clébson. O experiente jogador, de 39 anos, defenderá as cores do Cancão de Fogo na temporada 2025.

Em 2024, o meio-campista disputou 18 partidas pelo clube, marcando dois gols. Ao longo de sua trajetória pela Juazeirense, o atleta acumula 88 jogos. Entre as competições disputadas neste ano, atuou na Série D do Brasileirão, Copa do Nordeste e Baianão.

O meia tem dupla nacionalidade e começou as categorias de base no futebol italiano, quando atuou no sub-18 do Hellas Verona e participou do elenco profissional do Colmo 1907. Sem sucesso no exterior, o atleta soma passagens por algumas equipes conhecidas no Brasil, a exemplo de Figueirense, Boa Esporte e América-RN.

Clébson é o segundo jogador a renovar seu contrato com o Clube de Juazeiro para a próxima temporada. Anteriormente, o time já havia anunciado a renovação com Zé Romário. A Juazeirense vislumbra o Campeonato Baiano de 2025 como seu principal objetivo.