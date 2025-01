Juazeirense avança na pré-Copa do Nordeste e enfrentará o ASA na próxima fase; veja resultados

A Juazeirense brilhou na noite do último sábado (3) e garantiu sua classificação para a segunda fase da pré-Copa do Nordeste 2025. O Cancão de Fogo protagonizou um duelo contra o Fluminense-PI no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar, a equipe baiana levou a melhor nos pênaltis, vencendo por 5 a 4. Com o resultado, a Juazeirense se junta a CSA, Treze, ASA, Botafogo-PB, Maracanã, Ferroviário e Moto Club, que também avançaram na competição.

“Agradecer a Deus por esse dia de hoje. Todo mundo sabe que a estreia é difícil. O campo também não estava ajudando muito a nossa equipe, mas tentamos trabalhar a bola. Tomamos três gols num erro da gente, mas conseguimos buscar. Foi uma partida muito difícil, sabemos da qualidade da equipe do Fluminense também. Com muito trabalho e dedicação, fomos pros pênaltis e saímos vitoriosos”, avaliou Tatá Baiano, que converteu um dos pênaltis da Juazeirense, após o fim do jogo.

Vale lembrar que outra equipe baiana também jogou no último sábado, mas não teve o mesmo sucesso do Cancão. O Barcelona de Ilhéus foi até o Estádio Rei Pelé, em Maceió, enfrentar o CSA de Alagoas, e acabou saindo derrotado pelo placar de 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Guilherme Cachoeira, aos 16 minutos da primeira etapa. Com o resultado, a Onça Pintada deu adeus à possibilidade de se classificar para a fase de grupos da Lampions.



Apesar do placar mínimo, o CSA não tomou conhecimento do Barcelona de Ilhéus | Foto: Allan Max/CSA

Na segunda fase, os oito clubes classificados seguirão disputando em partidas únicas, com mando de campo definido pelo melhor desempenho na etapa anterior. Os confrontos estão marcados para a próxima quarta-feira (8) e, em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Os vencedores dessa fase garantem vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. A Juazeirense enfrentará o ASA na próxima etapa das eliminatórias e o duelo será realizado novamente no estádio Adauto Moraes. Confira as partidas:

CSA x Maracanã – Estádio Rei Pelé, Maceió; Ferroviário x Treze – Estádio Presidente Vargas, Fortaleza; Botafogo-PB x Moto Club – Estádio Almeidão, João Pessoa; Juazeirense x ASA – Estádio Adauto Moraes, Juazeiro. Além dos quatro clubes que sairão das eliminatórias, 12 equipes – incluindo Bahia e Vitória – já têm vaga garantida na fase de grupos. Veja:

Altos (campeão piauiense); América-RN (campeão potiguar); Ceará (campeão cearense); Confiança (campeão sergipano); CRB (campeão alagoano); Sousa (campeão paraibano); Sport (campeão pernambucano); Vitória (campeão baiano); Sampaio Corrêa (campeão maranhense); Bahia (via ranking da CBF); Fortaleza (via ranking da CBF); Náutico (via ranking da CBF) O Fortaleza conquistou o título da última edição da Copa do Nordeste em final realizada contra o CRB. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Tricolor sofreu a mesma derrota em Maceió, mas garantiu o título nos pênaltis com um placar de 5 a 4. O triunfo também assegurou o time na terceira fase da Copa do Brasil.

CALENDÁRIO DO NORDESTÃO

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reservou três datas para a Copa do Nordeste: 22 de janeiro, 5 e 12 de fevereiro. Para as fases finais, a entidade planeja ajustar o calendário para que os jogos aconteçam após os campeonatos estaduais, previstos para terminar em 26 de março. Dessa forma, a reta decisiva do torneio será disputada simultaneamente ao Campeonato Brasileiro.

