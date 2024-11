Juazeirense contrata lateral-esquerdo ex-Criciúma para disputa da temporada 2025

A Juazeirense segue se reforçando para a temporada 2025. Nesta terça-feira (5), o clube anunciou a contratação do lateral-esquerdo Bruno Oliveira, que chega ao Cancão de Fogo após se destacar em equipes como Vitória (ES), Patrocinense e Camboriú em 2024.

Revelado nas categorias de base do Criciúma, Bruno Oliveira, de 23 anos, acumula experiência em diversas equipes do futebol brasileiro. Em 2024, o lateral disputou 17 jogos, divididos entre Divisão Especial do Catarinense, Capixaba e Mineiro.

Com a chegada de Bruno, a Juazeirense reforça a sua defesa, que já conta com Eduardo Rosado e Wesley. O jovem lateral se junta a um elenco que busca consolidar-se no cenário nacional.

Além dos reforços, o clube também anunciou a renovação contratual do técnico João Carlos Ângelo, que seguirá comandando a equipe na próxima temporada.