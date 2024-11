Juazeirense renova com volante e atacante para 2025

Na tarde desta quinta-feira (7), a Juazeirense anunciou a renovação de contrato de dois atletas para o próximo ano. Trata-se do volante Elivélton e o atacante Fechale, nomes importantes para a equipe no Brasileirão Série D em 2024.

O volante de 32 anos participou de 22 partidas pelo Cancão de Fogo neste ano. O atacante togolês fez cinco jogos pelo time de Juazeiro, marcando um gol pelo Campeonato Brasileiro Série D, competição onde o jogador de 21 anos teve maior destaque.

Em 2025, o clube vai contar com os atletas para a disputa do Campeonato Baiano, Pré-Copa do Nordeste e Brasileirão Série D.