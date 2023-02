Juazeirense vence Doce Mel fora de casa e entra no G4 do Baianão

O G4 do Campeonato Baiano tem um novo integrante. Neste sábado (4), a Juazeirense venceu o Doce Mel, por 2×1, fora de casa, e entrou na zona de classificação para as semifinais do estadual.

O duelo entre Doce Mel e Cancão foi disputado no estádio Waldomiro Borges, em Jequié. A Juazeirense saiu na frente aos 16 minutos do primeiro tempo, com Nildo Petrolina.

No início do segundo tempo, o meia Caio, em cobrança de pênalti, deixou tudo igual. Mas aos 17 minutos Eric anotou o gol que deu o triunfo para a Juazeirense.

Com a vitória o Cancão chegou aos 10 pontos e agora ocupa a quarta colocação do Baianão. Ainda sem vencer no torneio, o Doce Mel está afundado na lanterna, com apenas um ponto.