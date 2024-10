JUBs em Brasília atinge recorde de participantes por edição. Veja

Os Jogos Universitários Brasileiros, o JUBs, é um evento no qual estudantes de universidades praticam esportes de forma competitiva e ao mesmo tempo amistosa. A competição é anual e, em 2024, foi sediada em Brasília, cuja edição bateu recorde de participantes.

Segundo Luciano Cabral, presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), Brasília recebeu mais de 7 mil participantes no JUBs, o que pode abrir portas para futuros eventos esportivos na capital federal.

“Esse foi o maior JUBs da história. Um evento que começou em 1935 atingir seu auge 72 edições depois é um marco significativo. O evento foi um sucesso, com condições melhores para os participantes, incluindo city tour e balonismo, e os serviços oferecidos foram de alta qualidade. Os atletas, por sua vez, apresentaram um alto nível jamais apresentado antes”, destaca Cabral.

O presidente da CBDU acrescenta que o “êxito do evento destaca a boa preparação do Brasil para receber grandes eventos esportivos. Algumas cidades já são candidatas para o próximo ano, mas Brasília elevou o padrão, e será um desafio superá-lo. Até novembro, saberemos qual será a próxima sede”, afirma Cabral.

O evento começou no dia 19 de outubro e contou com 31 modalidades a serem disputadas. No ano passado, a competição foi realizada em Joinville (SC), e reuniu mais de cinco mil pessoas, entre os atletas, arbitragem, técnicos e outros profissionais.