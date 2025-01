Juiz condena deputado do PL a pagar R$ 2 milhões

O juiz Janilson Bezerra de Siqueira, da 4.ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, condenou o deputado General Girão (PL-RN) a pagar uma indenização de R$ 2 milhões por estimular atos antidemocráticos após a eleição presidencial de 2022. Procurado, o parlamentar não respondeu até o fechamento deste texto, no período da noite do domingo, 12.

A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal – a Procuradoria diz que, na qualidade de deputado e general da reserva, Girão “foi importante articulador e motivador de atos criminosos”, inclusive o 8 de Janeiro, e tinha “vontade em ver a concretização de um golpe de Estado”.

Na mesma ação, o juiz condenou a União a pagar R$ 2 milhões em razão de nota em que os ex-comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica “estimularam” acampamentos com pedidos de intervenção militar.

