Juiz condena empresário de Guanambi a 67 anos de prisão por estupro de cunhada; vítima era criança à época

Um empresário de Guanambi, no Sudoeste, foi condenado a 67 anos e 6 meses de prisão em regime fechado acusado de um estupro contra uma cunhada. Empresário do ramo de seguros, Cláudio Márcio Moizinho da Silva, de 43 anos, também terá de arcar com uma indenização de R$ 100 mil pelo crime de estupro de vulnerável, uma vez que a vítima tinha apenas oito anos quando os casos teriam começado (2009).

Segundo o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, a sentença foi publicada nesta segunda-feira (18) pelo juiz Paulo Rodrigo Pantusa, da Comarca de Riacho de Santana. Conforme o Ministério Público da Bahia (MP-BA), o homem teria praticado o crime entre 2009 e 2012.