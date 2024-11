Juiz decide manter sorteios de Elon Musk a eleitores

Um juiz no estado da Pensilvânia optou por não suspender os sorteios de 1 milhão de dólares promovidos pelo empresário Elon Musk para eleitores americanos. A decisão foi proferida pelo juiz Michael Simons, do tribunal distrital de Harrisburg. Ele concluiu que os sorteios não infringem as leis eleitorais vigentes e não há provas de que o prêmio esteja condicionado ao voto em um candidato específico. Juiz aponta que o Musk tem o direito de realizar os sorteios como uma expressão de sua liberdade de expressão, desde que as regras sejam claras e não incentivem diretamente o voto em troca de dinheiro.

Os sorteios, que têm sido amplamente divulgados nas redes sociais, oferecem aos eleitores americanos a oportunidade de ganhar 1 milhão de dólares por semana até o dia das eleições, marcado para 5 de novembro. Para participar, os eleitores precisam apenas estar registrados e comprovar que votaram, sem importar o candidato escolhido. No entanto, críticos da iniciativa argumentam que o apoio de Musk ao Donald Trump pode influenciar eleitores a comparecerem às urnas, o que poderia beneficiar o candidato republicano.

A promotoria-geral da Pensilvânia considera a iniciativa preocupante, pois, mesmo sem um incentivo explícito para votar em Trump, a promoção pode afetar o comportamento dos eleitores em um cenário político já conturbado. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está analisando a ação de Musk para determinar se o sorteio pode violar alguma legislação federal.

*Com informações do repórter Eliseu Caetano

Publicado por Luisa Cardoso