Juiz do Texas declara ilegal plano de Biden que facilita ‘green cards’ para migrantes

Um programa do governo Biden, destinado a acelerar a obtenção de status legal para cônjuges estrangeiros de cidadãos americanos, foi recentemente barrado pela Justiça dos Estados Unidos. A decisão foi proferida por um juiz federal no estado do Texas, na noite desta quinta-feira (7). O programa, denominado “Keeping Families Together” (Mantendo as Famílias Juntas), visava beneficiar cerca de 500 mil pessoas, facilitando o processo de cidadania para aqueles que se casam com americanos e desejam residir e trabalhar permanentemente nos Estados Unidos.

O plano do governo Biden enfrentou resistência no Texas, um estado fronteiriço com o México, por onde muitos imigrantes entram nos Estados Unidos. A decisão judicial reflete as dificuldades enfrentadas pelo governo em questões de imigração, especialmente em estados com forte presença de imigrantes. A administração Biden ainda pode recorrer da decisão, mas o tempo é limitado, já que restam apenas 73 dias para o término do mandato, o que, segundo analistas, reduz as chances de uma mudança significativa. A questão da imigração continua a ser um tema central nos Estados Unidos, especialmente com o presidente eleito Donald Trump.

Publicado por Luisa Cardoso