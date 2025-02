Juiz impede acesso de departamento de Elon Musk ao Tesouro dos EUA

Neste sábado, um juiz federal nos Estados Unidos tomou uma decisão emergencial que impede o Doge, sigla em inglês para Departamento de Eficiência Governamental, um comitê liderado por Elon Musk e criado pelo ex-presidente Donald Trump, de ter acesso ao sistema de pagamentos do Tesouro americano. A ordem do juiz Paul A. Engelmayer proíbe qualquer acesso aos sistemas e dados do Departamento do Tesouro por parte de “todos os indicados políticos, agentes especiais do governo e funcionários designados para agências fora do Tesouro”.

A medida, que permanecerá em vigor até o dia 14 de fevereiro, é fruto de uma ação judicial iniciada por uma coalizão de estados governados por democratas. Esses estados alegam que o Doge não possui a autoridade legal necessária para acessar os sistemas do Tesouro, que guardam informações sensíveis de milhões de cidadãos americanos. Os procuradores-gerais destacaram que essa situação poderia acarretar riscos significativos à cibersegurança e afetar o financiamento de programas essenciais.

O juiz Engelmayer argumentou que, sem essa ordem de bloqueio, os estados poderiam sofrer danos irreparáveis, especialmente em relação à possível divulgação de dados confidenciais e à exposição a ataques cibernéticos. A ação judicial inclui Trump e o Departamento do Tesouro como réus, o que intensifica a controvérsia em torno do acesso do Doge aos sistemas governamentais.

Além disso, uma outra decisão judicial determinou que o Tesouro deve restringir o acesso ao sistema de pagamentos a apenas dois “funcionários especiais do governo”, permitindo que eles tenham acesso somente em modo de leitura. Essa medida visa garantir a segurança das informações e a integridade dos dados geridos pelo Departamento do Tesouro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias