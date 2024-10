Juiz multa em R$ 500 mil candidato que promoveu “showmício” de Kannário no Sudoeste baiano

A coligação dos candidatos a prefeito e vice de Brumado, no Sudoeste, Guilherme Bonfim (PT) e Neidinha da Saúde (PT), foi multada em R$ 500 mil sob acusação de promoverem um “showmício” [atividade proibida] com a presença do cantor Igor Kannário. A sentença foi determinada nesta quarta-feira (23) pelo juiz Tadeu Santos Cardoso, da 90ª Zona Eleitoral.

O magistrado acolheu uma representação por propaganda eleitoral irregular movida pela coligação do agora prefeito eleito de Brumado, Fabrício Abrantes (Avante), informou o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias. Segundo a acusação, os adversários divulgaram ostensivamente nas redes sociais a participação de Igor Kannário, em um evento político no dia 2 de outubro, no bairro Malhada Branca.