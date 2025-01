Julgamento de Sinner em caso de doping é agendado para abril

O tenista italiano Jannik Sinner, atualmente o número 1 do mundo, está prestes a enfrentar uma audiência na Corte Arbitral do Esporte (CAS). O evento ocorrerá nos dias 16 e 17 de abril, na sede da instituição em Lausanne, na Suíça. O foco da audiência é um caso de doping que pode resultar em uma suspensão de até dois anos para o atleta, após um teste positivo para um esteroide anabolizante realizado em março do ano passado. Sinner defende que a substância encontrada em seu organismo foi adquirida de forma não intencional. Segundo o tenista, a contaminação teria ocorrido por meio de um spray utilizado por seu fisioterapeuta durante o tratamento de uma lesão.

O resultado do teste positivo gerou um grande alvoroço no mundo do tênis, especialmente porque foi divulgado em setembro, pouco antes de Sinner conquistar o título do US Open. A Agência Internacional para a Integridade do Tênis analisou a situação e aceitou a defesa apresentada por Sinner, considerando que a contaminação foi acidental. Como resultado, a entidade decidiu não aplicar qualquer tipo de suspensão ao jogador. No entanto, a Agência Mundial Antidoping (Wada) não concordou com essa decisão e decidiu apelar à CAS, que agora terá a responsabilidade de julgar o caso. A audiência será fechada ao público, o que significa que os detalhes do processo não serão divulgados amplamente.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira