Julgamento sobre pedidos de liberdade de Robinho volta à pauta do STF nesta sexta

O julgamento dos dois pedidos de liberdade do ex-jogador Robinho será retomado no Supremo Tribunal Federal na próxima sexta-feira (15). A pauta chegou ao tribunal depois que o Superior Tribunal de Justiça determinu o cumprimento da pena pelo crime de estupro cometido na Itália, no Brasil.

A prisão do ex-jogador, realizada em março deste ano, é questionada pelos advogados por conta da decisão do STJ, de que o acusado deveria cumprir a pena no Brasil.

A defesa de Robinho solicitou dois pedidos de Habeas Corpus e o julgamento de ambos começou em setembro deste ano. No início, o ministro Luiz Fux votou pela rejeição dos dois pedidos.