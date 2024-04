Julgamento técnico e impecável, diz Moro depois de vitória no TRE-PR

Senador pelo Paraná disse que decisão representa um “farol” de independência da magistratura; placar foi de 5×2 para manter cargo do congressista

O congressista (foto) afirmou que o tribunal mostra um “farol de independência” com o resultado desta 3ª feira (9.abr.,2024) pela sua permanência no cargo Sérgio Lima/Poder360 – 22.mar.2023

Gabriel Buss 9.abr.2024 (terça-feira) – 21h36



O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) disse nesta 3ª feira (9.abr.2024) que o TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná fez um “julgamento técnico e impecável” ao manter o seu mandato e rejeitar duas ações que pediam a sua cassação do Senado por abuso de poder econômico, caixa 2, uso indevido dos meios de comunicação e irregularidade em contratos. O placar foi de 5 a 2 pela manutenção de Moro no cargo.

“Em julgamento técnico e impecável, o tribunal rejeitou as acoes que buscavam a cassação do mandato de senador que me foi concedida pela população paranaense”, afirmou Moro a jornalistas depois do final do julgamento.

O congressista afirmou que o tribunal mostra um “farol de independência” com o resultado desta 3ª pela sua permanência no cargo. “Na data de hoje, o tribunal representa um farol para a independência da magistratura. Juízes, desde que independentes, e sujeitos apenas a lei, são a garantia da liberdade”, declarou.

O julgamento foi finalizado nesta 3ª feira (9.abr.2024), na 4ª sessão realizada para analisar o caso. Ao todo, 4 juízes acompanharam o entendimento do relator, juiz Luciano Carrasco Falavinha, que votou contra a cassação e inelegibilidade do senador.

Falavinha diz não haver provas suficientes para tirar o mandato de Moro. Além disso, destacou não haver na legislação eleitoral definição de qual deve ser o limite do gasto em pré-campanha.

“Sempre tive minha consciência tranquila em relação ao que foi feito em minha campanha eleitoral. Seguimos estritamente as regras. As despesas foram todas registradas”, disse Moro.

“As ações rejeitadas estavam cheias de mentiras e de teses jurídicas sem o menor respaldo, como reconheceu o TRE. No fundo, não passam de oportunismo misturado com retaliação contra o combate a corrupção feito na operação Lava Jato”, completou o senador.

Votaram nesta 3ª feira (9.abr) os juízes Julio Jacob Júnior, Anderson Fogaça e Sigurd Bengtsson, presidente do Tribunal. Somente Julio Jacob, indicado por Lula em 2023, foi favorável à cassação do mandato do senador.

Eis o placar final:

5 votos contra a cassação: Luciano Carrasco Falavinha (relator), Cláudia Cristina Cristofani, Guilhermo Frederico, Anderson Fogaça e Sigurd Roberto Bengtsson; 2 votos a favor: José Rodrigo Sade e Julio Jacob Junior – ambos indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). MORO RECONHECE QUE CASO SEGUIRÁ Apesar da vitória no TRE-PR, o caso pode ser levado pelos partidos ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por meio de recurso. Na Corte Eleitoral, o cenário é desfavorável para Moro, segundo especialistas consultados pelo Poder360.

Há comparações com o caso do ex-procurador da República Deltan Dallagnol, absolvido por unanimidade no TRE-PR, mas depois cassado, também por unanimidade, pela Corte Eleitoral. Na ocasião, Dallagnol perdeu o mandato pela Lei da Ficha Limpa.

Nesta 3ª feira (9.abr), Moro reconheceu que existe um caminho a ser perseguido antes de salvar o mandato. O congressista disse esperar que o “julgamento sólido” possa servir como um “freio contra perseguição“.

“Há ainda, e eu sei disso, um caminho pela frente. Mas eu espero que a solidez desse julgamento sirva como um freio a perseguição absurda que eu e minha família sofremos desde o inicio deste mandato. As mentiras, as acusações fantasiosas, as ameaças, até mesmo do crime organizado. Não vão nos dobrar”, declarou.