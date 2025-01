Júlia Gomes se explica após vídeo com Luciana Gimenez viralizar; veja

A atriz Júlia Gomes, conhecida como Julinha Gomes, se pronunciou após um vídeo com Luciana Gimenez viralizar nas redes sociais neste domingo (12/1). A ex-Chiquititas afirmou que a gravação, feita durante o Réveillon na Praia de Taípe, em Arraial D’Ajuda, Bahia, foi tirada de contexto e negou que tivesse beijado a apresentadora.

Entenda:

Bomba no orfanato Raio de Luz! Provando que seu coração não tem buraquinhos, Luciana Gimenez foi flagrado no mexe mexe com ex-Chiquitita. pic.twitter.com/BKpsIvB5EW

— Thiago Pasqualotto (@thiago_p) January 12, 2025