Juliana Paes dá sua opinião sobre influenciadores em novelas; veja

Juliana Paes, que está fora da TV Globo, deu sua opinião sobre a atuação de influenciadores em novelas durante uma entrevista à revista Quem, durante o primeiro dia do Rock in Rio. A atriz, que já protagonizou diversas novelas, não pareceu incomodada com influencers como Jade Picon e Rafa Kalimann em papéis de destaque nos folhetins.

“É um movimento natural. Acho que a rede social desde sempre veio mexendo com as estruturas, os artistas”, explicou.

A atriz contou ainda como foi difícil o momento de transição para a categoria que ela faz parte, e que houve muita adaptação. “A gente não sabia muito bem como entrar na rede social, como atuar, de que maneira manter privacidade e também entregar para o público um pouco da nossa vida. Faz parte, ter um pouco de cada coisa em tudo o que é lugar, os ambientes são assim”.

1 de 6

Juliana Paes em viagem

Reprodução

2 de 6

Juliana Paes também marcou presença no evento, vestindo Miss Sohee

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

3 de 6

Juliana Paes na pele de Jacutinga, com 70 anos

5 de 6

Juliana Paes

Foto: Netflix/Divulgação

6 de 6

Juliana Paes

Reprodução

“Tem espaço para todo mundo, o público quer ver um pouco de cada coisa, acho que é natural e a gente tem que se adequar, são novos tempos, novos momentos e a gente tem que entender que faz parte”, garantiu.