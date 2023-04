Juliana Paes e Vladimir Brichta serão protagonistas de 1ª novela da Netflix

Rio de Janeiro (RJ) – Aguardado há algum tempo nos bastidores, a primeira novela brasileira da Netflix está confirmada. O anúncio oficial foi feito, nesta quarta-feira (12/4), na Rio2C. A produção se chamará Pedaço de Mim e terá Juliana Paes e Vladimir Brichta como protagonistas.

Pedaço de Mim é escrita por Ângela Chaves (Éramos Seis) e terá direção de Maurício Farias. A trama está em fase de produção e ainda não tem data para ser lançada.

Baseada no melodrama, gênero que marca as novelas, Pedaço de Mim, segundo a própria autora, terá formato mais flexível, com número de episódios em aberto. A trama vai contar a saga de Liana (Juliana Paes), que é casada com Tomás (Vladimir Brichta) e tem o sonho de ser mãe.

Pedaço de Mim e terá Juliana Paes e Vladimir Brichta – Netflix (3)

Juliana Paes e Vladimir Brichta protagonizam Pedaço de Mim, novela da NetflixFoto: Netflix/Reprodução

Pedaço de Mim e terá Juliana Paes e Vladimir Brichta – Netflix (4)

Juliana dará vida à LianaFoto: Netflix/Reprodução

Pedaço de Mim e terá Juliana Paes e Vladimir Brichta – Netflix (2)

Brichta será Tomás Foto: Netflix/Reprodução

“É uma trama sobre sonhos interrompidos, sobre o desejo de ser mãe. O melodrama permite criar uma história que toca em questões morais e universais”, explica Ângela.

“Melodrama é o que o Brasil sabe fazer de melhor”, aponta Juliana Paes. “É uma trama que tem mais complexidade”, completa.

“É uma história potente, tive que levar o Tomás para a terapia”, brincou Brichta.

O diretor, Maurício Farias, completou afirmando que “o streaming propõe uma nova forma de narrar, que está ligada à forma como o conteúdo é divulgado”.

*O repórter viajou a convite da Netflix.