Juliana Paes recusa papel na TV Globo após sucesso de série na Netflix

1 de 1 Juliana Paes – Foto: nullJuliana Paes recusou um convite da TV Globo e não vai retornar para a parte final do remake de Renascer, novela das 21h da emissora carioca. De acordo com a coluna F5, da Folha de S. Paulo, o motivo teria sido falta de espaço na agenda da artista.

Com uma série de compromissos envolvendo o sucesso Pedaço de Mim, melodrama da Netflix que tomou conta da audiência da plataforma de streaming, Paes não conseguiu tempo para viver Jacutinga no folhetim.

Segundo a coluna, a recusa de Juliana Paes fez com que Lucy Alves entrasse na trama das 21h. Ela viverá Lilith, uma sanfoneira conhecida em Ilhéus, na Bahia, que vai chamar atenção de Rachid (Almir Sater), Norberto (Matheus Nachtergaele) e Zinha (Samantha Jones).

O trio chega a um cabaré e pergunta por Jacutinga. “Quem está procurando por mim?”, questiona uma voz feminina. Em certo momento, Lilith revela que Jacutinga é sua mãe, que lhe deixou sozinha com sua avó após o parto.

Vale lembrar que Pedaço de Mim chegou ao primeiro lugar no Top 10 global de séries de língua não inglesa da plataforma de streaming. De acordo com a locadora vermelha, a série alcançou o 1º lugar no Brasil, na Argentina, na Bolívia, no Equador, no México e no Paraguai. Na Itália e em Portugal ficou em 2º, e na França em 3º.

