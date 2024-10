Julies embala corações apaixonados com “Calma”, seu novo hit

Destaque do pop reggae nacional,, que é um dos coautores de “Origem”, novo disco do, lança seu novo single, “CALMA”, no dia 4 de outubro. Escrito pelo artista em parceria comindicado ao Grammy Latino em 2021 . A produção da faixa ficou a cargo do trio, conhecidos pelo Grammy conquistado ao lado de Karol G e por trabalharem com artistas comoA mensagem de “CALMA” traz na letra o sentimento de reflexão sobre um compromisso fixo com a pessoa amada, junto de uma letra apaixonada e com um som refinado, influenciado pelo reggae e pop. A faixa antecede o lançamento de seu aguardado EP, “Uma Parada Diferente”. “É uma clara referência àquele sentimento de demonstrar comprometimento à alguém. É sobre aquele momento em que você percebe que está apaixonado, que é aquilo que você deseja e onde você quer estar. É uma forma de tranquilizar a outra pessoa e afastar os receios, se existirem”, contou o cantor. Já Tércio de Polli, coautor da faixa e um dos responsáveis por sucessos recentes da banda MANEVA, afirma que a faixa é sobre confiança dentro da relação, uma música para criar uma bela história de amor: “CALMA” é uma canção que mostra que o amor é feito de confiança, cumplicidade e que um pode e deve sempre contar com o outro para evoluírem juntos e criarem uma linda história a dois”, revela.O audiovisual da música foi gravado em Mairiporã, São Paulo, e trouxe uma nova abordagem para Julies, focada na estética de banda, algo que não havia sido explorado anteriormente nos projetos audiovisuais do cantor., que já trabalhou com nomes como Alma Djem, Planta & Raiz e Badi Assad, assumiu a direção do clipe e trouxe uma experiência visual mais próxima da performance ao vivo. “Esse clipe foi diferente de todos que já fizemos até hoje. Tem uma pegada de show, então para a galera que tá afim de ir ao show do Julies, já podem ter um gostinho nesse audiovisual”, afirmou Rodrigo Pysi, diretor do videoclipe. Já o EP conta também com a produção dos Los Brasileros, vencedores do GRAMMY com Karol G, além de, conhecido pelos sucessos ao lado deUm dos principais expoentes do reggae e do pop reggae no Brasil, Julies é conhecido por suas letras cativantes e melódicas. Com uma carreira promissora e uma legião de fãs dedicados, o cantor acumula mais de 130 mil ouvintes mensais no Spotify e segue empolgando o público com suas performances enérgicas., Julies tem em sua discografia o álbum “Começo, Meio e Fim” (2021), sucesso de público e crítica, repleto de participações especiais. Maneva participa da faixa “Nosso Sentimento”, Anna Lu & Zapi em “Fumaça” (single que já acumula mais de 1 milhão de streams), Deko em “Bela”, Good Vibe na canção “Quando Você Vem” e Viegas em “Ela Arrebenta”. Recentemente, Julies se apresentou junto ao Maneva em uma turnê pela Austrália, fortalecendo sua presença internacional, além de estar creditado como co autor em “A Solidão”, “Soma” e “Relaxar”, faixas de “Origem”, novo álbum da banda de reggae. Além disso, ele também é um dos autores da faixa “Promete”, que faz parte do álbum “Mundo Novo”, lançado pelos regueiros em 2022.