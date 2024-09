Juliette grávida? Cantora explica por que cancelou viagem a São Paulo

Os fãs de Juliette especulam que ela seria a “nova gravidinha” entre as celebridades, após uma série de publicações da cantora nesta terça-feira (3/9). Porém, ao que tudo indica, desta vez, não é o caso. O que aconteceu é que, no Stories do Instagram, a ex-BBB revelou que precisou desmarcar uma viagem para um evento do Spotify após se sentir mal.

“Eu sigo na mesma, passei mal a noite toda. Estou tomando tudo o que o médico recomendou e ele está mandando as equipes para me atender e administrar soro. Mas não vou à festa do Spotify hoje. Já estava com a mala pronta, a roupa pronta, já ia sair para o aeroporto, mas não tenho a menor condição de viajar. Se eu passar mal no avião ou na festa, seria complicado”, contou Juliette.

“Tinha gravações e outros compromissos em São Paulo que também precisei cancelar. É rezar para ficar melhor. Vou ficar quietinha aqui”, afirmou.

No entanto, ela já negou os boatos de gravidez na mesma sequência de publicação. “A pessoa não pode adoecer que você fica dizendo que é gravidez, você não tem noção da quantidade de mensagem que recebi: ‘É, gravidez? É gravidez?’. Não é não, minha gente! Não é não”, disse Juliette.

