Juliette rebate críticas sobre a diferença de idade com o namorado

Juliette Freire colocou a boca no mundo e falou sobre a diferença de idade com o namorado, Kaique Cerveny, de oito anos. A polêmica começou depois da ex-BBB participar do podcast comandado por Mari Palma, Na Palma da Mari, exibido no Youtube, na última sexta-feira (31/5).

“Apesar de ser mais novo, tem uma maturidade muito grande. E isso foi o que me encantou. Não ter ciúme demais, não ter vaidade de querer aparecer demais, entender que cada um tem o destaque na sua área”, falou na ocasião.

E prosseguiu: “Ele é o campeão sul-americano do esporte dele, então já é o melhor no que ele faz. Eu não preciso competir. E eu vejo que relacionamentos acabam ou as mulheres são silenciadas por essas razões. Vaidade demais e o cara querer uma mulher inferior. Eu quero uma pessoa igual a mim”.

No sábado (1º/6), Juliette desabafou numa publicação do X, afirmando que tem mudado sua postura sobre o que pensa. “Tô numa fase de falar e fazer o que quero… mesmo que isso não agrade a maioria. Espero não retroceder e segurar o rojão”, refletiu.

TÔ numa fase de falar e fazer o que quero… mesmo que isso não agrade a maioria. Espero não retroceder e segurar o rojão kkkkk

— Juliette (@juliette) June 1, 2024

Neste domingo (2/6), a campeão da vigésima primeira edição do Big Brother Brasil, continuou o assunto nos stories do Instagram, revelando que o Kaique é o primeiro rapaz mais novo que se relaciona:

“Eu tô ficando muito fofoqueira, estou ficando muito polêmica, não sou assim. A de hoje é a minha diferença de idade com meu boy. Sempre namorei homens mais velhos, nunca saiu, porque né? Meus namorados eram sempre mais velhos que eu. Meu primeiro namorado era 13 anos mais velho que eu”, esclareceu.

Nos comentários, os seguidores apoiaram Juliette. “A gente tá aqui e segura o rojão com você… te amamos!”, comentou uma pessoa. “Você já aguentou muita porra calada, chega!”, falou outra. “Apoiamos muito, diva!”, frisou mais uma.