Juliette revela causa da morte da avó: “Não tinha problema de saúde”

Dois dias após se apresentar no Carnaval de Salvador, nessa quinta-feira (23), Juliette recebeu a notícia de que a avó havia falecido 26/02/2023 10:34, atualizado 26/02/2023 10:34

Reprodução/Instagram

Conhecida por esbanjar bom humor incomparável, Juliette Freire não vive os melhores dias. Nessa semana, a campeã do BBB 21 revelou que perdeu a avó, de quem era bem próxima.

O drama na vida da famosa iniciou na última quinta-feira (23/2), quando, dois dias após se apresentar no Carnaval de Salvador, recebeu a triste notícia de que sua avó, Maria, havia falecido. Após o óbito, a estrela fez um comunicado e expôs aos seguidores qual foi o real motivo do óbito.

