Juliette vai participar como cantora e debatedora do Saia Justa Verão

Campeã do BBB21, Juliette estreia na bancada de apresentadoras do programa da GNT nesta quarta-feira (4/1)

Vencedora do BBB21, Juliette vai integrar o quadro de debatedores do Saia Justa Verão, que começa a ir ao ar nesta quarta-feira (4/1), no GNT. A cantora e influenciadora vai conciliar a participação nos debates com o comando da banda que vai animar a atração.

A versão temporária vai juntar duas das apresentadoras da atração a dois participantes do ‘apo de Segunda, exibido também pelo canal. O programa de estreia junta Juliette a Astrid Fontenelle e a Sabrina Sato, do Saia, ao rapper Emicida e a João Vicente de Castro, do Papo.

