Julio Cesar bate recorde e garante o ouro no atletismo paralímpico

E o Brasil iniciou o segundo dia de Paralimpíadas de Paris 2024 com um recorde mundial, dobradinha no pódio e mais uma medalha de ouro na conta. Nesta sexta-feira (30/8), Julio Cesar dominou a prova dos 5000m da classe T11 de atletismo, destinada aos atletas com deficiência visual, e ficou na parte mais alta do pódio, que ainda teve Yeltsin Jacques garantindo o bronze.

Julio iniciou a prova aumentando seu ritmo de corrida de forma gradual. Não demorou para que ele assumisse a liderança da corrida. Faltando pouco para o final da prova, Julio Cesar ampliou sua distância para os outros competidores e finalizou o circuito em 14min48s85, quebrando o recorde mundial da modalidade que pertencia a Yeltsin.

O antigo detentor do recorde é o atual campeão mundial, mas está retornando de lesão. Mesmo distante do seu auge físico, Yeltsin Jacques finalizou a prova em 14min52s61 e conquistou a 3ª colocação. O japonês Kenya Karasawa completou o pódio na 2ª posição e ficou com a prata.

Ao final da prova, Julio desabafou sobre a falta de incentivo e exaltou sua determinação para conquistar o resultado.

“Obrigado a todos pelo carinho. Para mim, é uma emoção muito grande. Isso mostra o poder que a gente que saiu da periferia tem. Quando comecei a correr, só tinha um campinho de futebol e a minha determinação. Com muita força de vontade cheguei aqui. Não tive força nenhuma da minha cidade. Espero que agora eles arrumem aquele campinho. Não quero repercussão para mim, e sim fazer a diferença para o meu bairro e para a sociedade”, afirmou.